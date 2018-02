Dode bij frontale botsing met lijnbus 24 februari 2018

02u58 0

Een autobestuurder is vrijdag om 6.30 uur om het leven gekomen bij een frontale botsing met een bus van De Lijn.





De 23-jarige P. T. uit Scherpenheuvel reed op de Gijmelsesteenweg frontaal in op de bus. De man kwam van zijn werk en was onderweg naar huis. Om onbekende reden week hij uit en kwam op het andere rijvak terecht. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse maar konden niets meer voor hem doen. De bestuurder van de lijnbus, M.E. (38) uit Geel liep lichte verwondingen op en werd in shock afgevoerd naar het AZ in Diest. Op de bus zat een passagier, die ongedeerd bleef. Volgens een getuige droeg het dodelijk slachtoffer geen autogordel. De politie en brandweer sloten de weg af tot 11 uur. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bestuurder niet te snel reed en geen alcohol gedronken had. De bus en het voertuig worden verder onderzocht om technische mankementen uit te sluiten. (VDWT)