Dit weekend HAP Foodtruckfestival 02 augustus 2018

Het HAP foodtruckfestival vindt van vrijdag 3 tot zondag 5 augustus plaats in het Stadspark in Aarschot. "25 mobiele keukentjes en foodtrucks maken van het park één groot openluchtrestaurant", luidt het. Muzikanten, die akoestisch spelen, en vintage-dj's zorgen voor de sfeer", aldus schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). "Het is dit jaar de derde editie en vorig jaar was het echt over de koppen lopen. Gezinnen met kinderen kunnen het foodtruckfestival zaterdag bovendien combineren met Artuur Feest! Dat is een kinderfestival met de Ketnetband." Het festival streeft er ook naar een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk achter de laten. Zo wordt er ingezet op herbruikbaarheid. Voor meer informatie: www.hapfestival.be (GMA)