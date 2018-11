Dieven stelen sleutels uit scholen Kristien Bollen

05 november 2018

Dieven hebben ingebroken in de basisschool in de Pastoor Dergentstraat in Gelrode. Die feiten werden zondag omstreeks 10.45 uur vastgesteld. De daders forceerden een deur en doorzochten een vijftal klaslokalen, de lerarenkamer, enkele kantoren, het berghok en zelfs de zolderruimte. Ze namen ook de tijd om even wat te eten en gingen finaal aan de haal met een set sleutels.

Diezelfde dag werd omstreeks 11.55 uur ook een inbraak vastgesteld in en basisschool aan de Herseltsesteenweg in Aarschot. Ook hier maakten de dieven sleutels buit nadat ze de volledige benedenverdieping doorzocht hadden.