Dieven stelen 400 euro uit school Kristien Bollen

06 november 2018

In school Zonnedorp, aan de Bogaardenlaan in Aarschot, werd maandagochtend omstreeks 8.15 uur een inbraak vastgesteld. De daders konden in het hoofdgebouw een kluis kraken, en gingen aan de haal met ongeveer 400 euro.