25 november 2018

Bewoners van een huis in de Lombaardstraat in Aarschot stelde zondagnacht rond 1.25 uur vast dat dieven ingebroken hadden. Even later, rond 2 uur stelden bewoners van een huis in de Boshuisstraat eveneens een inbraak vast. Hoe de daders de woningen konden binnen dringen en, wat er precies gestolen werd is echter nog niet geweten. De politie die een onderzoek opende gaat na of beide inbraken aan elkaar gelinkt kunnen worden.