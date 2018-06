Diestsesteenweg dicht na zware aanrijding 08 juni 2018

02u43 0 Aarschot Op de Diestsesteenweg in Rillaar zijn gisteren omstreeks 16.45 uur twee wagens zwaar op elkaar ingereden.

Het ongeval gebeurde nadat één van de betrokken bestuurders geen voorrang verleend had, of mogelijk de tegenpartij te laat opgemerkt had. Door het ongeval was de steenweg in beide richtingen versperd. De politie sloot de baan af in beide rijrichtingen, zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Bij het ongeval waren immers twee gewonden gevallen die ter plaatse de eerste zorgen kregen, en vervolgens overgebracht werden naar het ziekenhuis.





Na de takelwerken werd de steenweg opnieuw opengesteld. (KBG)