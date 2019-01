Dertiger in oktober voor strafrechter voor moordpoging op echtgenote KAR

29 januari 2019

14u25 1 Aarschot Ken M. uit Aarschot verschijnt op 22 oktober voor de correctionele rechtbank in Leuven voor een moordpoging op zijn toenmalige vrouw. De zaak werd dinsdag ingeleid.

Het slachtoffer verkeerde vorig jaar in maart een tijdje in levensgevaar door de geweldpleging van haar echtgenoot. Volgens het parket ging het om een familiaal dispuut waarbij zij ernstig gewond geraakte. Het koppel verhuisde vorig jaar naar een huis langs de Tieltsebaan. De dertiger zat een tijdje in voorhechtenis. Na de feiten vroeg de vrouw de echtscheiding aan.