Dertiger gewond bij aanrijding 09 juni 2018

Op de Steenweg op Geldrode in Rotselaar raakte in de nacht van donderdag op vrijdag rond 23.15 uur een 32-jarige man uit Aarschot gewond. De dertiger reed met zijn Volkswagen Golf in de richting van Werchter. Hij reed met de rechterflank van zijn auto tegen de achterzijde van een geparkeerde Mercedes Sprinter. De dertiger bezeerde zich aan de rechterhand en werd ter plaatse verzorgd. Hij ging veiligheidshalve later nog een arts consulteren. De politie stelde een kleine perimeter in zodat de brokstukken van beide wagens opgeraapt konden worden. (SVDL)