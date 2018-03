Dertiger blijft in de cel voor moordpoging op echtgenote 21 maart 2018

K.M., een dertiger uit Aarschot, blijft in de cel voor poging moord op zijn echtgenote thuis afgelopen vrijdag. Dat heeft de Leuvense raadkamer gisteren beslist. De vrouw is ondertussen buiten levensgevaar. Volgens het parket ging het om een familiaal dispuut waarbij de echtgenote van M. ernstig gewond geraakte. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse maar de precieze omstandigheden zijn vooralsnog onduidelijk. Het koppel zou nog maar recent verhuisd zijn naar de woning langs de Tieltsebaan. M. verschijnt over een maand opnieuw voor de raadkamer. Tot dan blijft hij in de cel. (KAR)