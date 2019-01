Defecte goederentrein houdt ochtendspits op in Aarschot VDWT

28 januari 2019

17u08 2

Het treinverkeer tussen Leuven en Aarschot is maandagochtend een tijd verstoord geweest. Oorzaak was een defecte goederentrein in Wilsele die al stilstond sinds zondagavond 18.30 uur. Toen maandagochtend extra materiaal moest aangevoerd worden om de remmen te repareren, werd ook het andere spoor bezet. Hiervoor raakte de ochtendspits in Aarschot in de knoop. Aan het station werden vervangbussen ingezet. Rond de middag reden er weer treinen.