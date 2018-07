De Oude Tijd heropent deuren na zware brand 14 juli 2018

Café De Oude Tijd aan de Leuvensestraat gaat terug open. In april werd de zaak getroffen door een brand. Nu is alles terug heropgebouwd.





Op zaterdag kan je er terecht voor een dj-set van Praga Khan en op zondag is het Gipsy jazzdag met de Basily Boys.





De activiteit wordt georganiseerd om alle klanten te bedanken voor de hulp en steun na de brand. (GMA)