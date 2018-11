De Mens in De Klinker Geert Mertens

06 november 2018

23u51 1

De club van jeugdcentrum De Klinker strikt de eerste grote naam van 2019: De Mens treedt er op vrijdag 22 februari op. De groep rond Frank Vander Linden wordt 27 in 2019 en viert dit met een heuse clubtour.

Hits van De Mens kent iedereen wel: Dit is mijn huis, Sheryl Crow I need you so, Irene, Lachen en mooi zijn... De lijst is enorm lang. Tickets zijn verkrijgbaar via www.deklinkerclub.be