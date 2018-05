De Kannibaal gaat... euhm... eendjes vissen? 17 mei 2018

02u29 0 Aarschot Yoshi Alvarez (27) uit Aalst heeft z'n krachten gemeten met Sven Nys. Niet in het veldrijden, zoals u misschien zou denken. Wel in het... eendjes vissen op de kermis van Rillaar.

De voormalige kampioen in het veldrijden en Yoshi gaven elkaar partij aan de eendjeskraam van Andy Brams. "Ik heb Sven uitgedaagd via radiozender Joe", vertelt Yoshi. "Ik luister elke dag naar de ochtendshow 'De Grote Prijs Sven Nys' en ben indertijd regelmatig naar zijn wedstrijden gaan kijken. Ik moest nu een uitdaging vinden waarbij ik een kans maak om te winnen, en dat is dus eendjes vissen geworden. Het is al van onze kleutertijd geleden dat we dit nog gedaan hebben, dus we starten met gelijke wapens. Maar qua competitiviteit zijn we aan elkaar gewaagd."





Hele reeks duels

De Kannibaal van Baal heeft er sinds de paasvakantie al een reeks duels met luisteraars opzitten, gaande van kogelstoten tot penalty's trappen. "Het was mijn tegenstanders altijd menens", aldus Nys. "Bij de vorige proeven heb ik enkele keren in het stof moeten bijten."





VTM-reporter Merlijn Casteleyn bracht live verslag uit van de viswedstrijd. Maar wie gewonnen heeft, kom je op 18 juni te weten in de ochtendshow van Joe, om 7.45 uur. (VDWT)