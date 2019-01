Davina geeft Burlesque Fitness Geert Mertens

24 januari 2019

Davina, oprichtster van de eerste sensuele dansschool in België in 1997 én jaren terug te bewonderen in de Pin-up club, geeft Burlesque Fitness in Vocladance in Rillaar. De lessenreeks start vrijdag 25 januari.

“Het is een cardio work-out in combinatie met spierversterkende oefeningen en het is gebaseerd op showbewegingen, poses en dans uit de burlesk”, zegt ze. Denk aan de meisjes van de Moulin Rouge. “Er wordt gedanst met attributen zoals een wandelstok, hoed en boa. Het is de bedoeling dat je leniger wordt en een betere houding krijgt. Op die manier geef je je zelfvertrouwen een boost en zie je je figuur en conditie verbeteren.”

