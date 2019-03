Dansende reflectoren tegen overstekend wild Geert Mertens

17 maart 2019

Je hebt ze misschien al opgemerkt langs de Testeltsesteenweg in Langdorp: de dansende reflectoren. Met de plaatsing van de reflectoren wil het stadsbestuur voorkomen dat wilde dieren onder of tegen een auto lopen. Er waren immers regelmatig ongevallen met overstekend wild.

“Amper een paar maanden geleden was er nog een ongeval”, zegt schepen van Dierenwelzijn Isabelle Dehond (Open Vld). “De buurtbewoners hadden dit gesignaleerd waarna er actie werd ondernomen. Voorlopig enkel op deze locatie.”

Mogelijk komen er, naast in Gelrode en Langdorp, ook nog op andere locaties. “We houden in het oog waar er nood is aan dergelijke reflectoren en dan doen onze diensten het nodige voor de plaatsing.”