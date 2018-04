Dansen met Gwendolyn en Maggie 23 april 2018

Het is ondertussen een vaste waarde geworden in Aarschot: het jaarlijkse dansfeest van Gwendolyn Rutten en Maggie De Block. Ook afgelopen weekend kon er in het Kasteel van Nieuwland naar hartenlust geshaked worden met de vrouwelijke coryfeeën van Open Vld.





"Voor de muziek zorgde ook een lokale band, Time Machine, met heel wat leden van de Aarschotse muziekschool HAMA", zegt Gwendolyn. "Zeg maar de beste band ter wereld uit Rillaar! We konden opnieuw rekenen op honderden bezoekers. Het werd een geslaagd feest!"





Dat Maggie De Block nog steeds enorm populair is, bewees het feit dat ze om de haverklap werd aangeklampt voor een selfie. (GMA)