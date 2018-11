Damiaaninstituut leidt Europees Commissaris Marianne Thyssen rond Kristien Bollen

05 november 2018

17u14 0 Aarschot Het Damiaaninstituut (DIA) in Aarschot heeft maandag bezoek gekregen van Europees Commissaris Marianne Thyssen. De school werd gekozen om de derde Europese Week van de Beroepsvaardigheden te openen.

Met de themaweek wil Europa de aandacht vestigen op het belang en de waarde van beroeps- en technisch onderwijs. Het DIA werd geselecteerd als ‘opener’ omdat de school een brede waaier studierichtingen en verwerkingsprofielen aanbiedt.

Europees Commissaris Marianne Thyssen toonde zich bijzonder geïnteresseerd tijdens de rondleiding. Ze luisterde aandachtig naar een uiteenzetting over de machines en ontdekte tot haar verwondering dat de leerlingen zelf computerprogramma’s schrijven.

Op de afdeling ‘Auto’ ontdekte Thyssen hoe praktijk en theorie geïntegreerd aangeboden worden, en kon ze vaststellen hoe de leerlingen een technisch probleem oplossen via computerprogramma’s.

Daarna ging het richting houtbewerking, waar de school ook een vrouwelijke leerkracht voorstelde. Dit tot groot plezier van Thyssen, die overigens telkens suggereerde dat de mannelijke leerlingen hun vriendinnen moesten vertellen dat technische richtingen ook iets voor meisjes zijn.

Het onthaal en de begeleiding van het gezelschap was een taak voor de leerlingen Office Management & Communicatie. En ook zij maakten er een geslaagd bezoek van. Een bezoek dat overigens door een filmploeg in beeld gebracht werd, en het Damiaaninstituut zo uitgebreid in de Europese picture zal plaatsen.