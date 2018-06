Dader ongeval met vluchtmisdrijf wordt nog steeds gezocht 25 juni 2018

02u27 0 Aarschot Een 25-jarige mama werd vrijdagochtend met haar enkele maanden oude baby aangereden het kruispunt van de Langdorpsesteenweg met de Oostelijke Ring in Aarschot. Ze was met haar fiets met aanhangwagentje onderweg toen een personenwagen haar plots aanreed. De bestuurder van het voertuig, een witte auto, ging er na de aanrijding vandoor.

Mama en baby mochten na controle in UZ Gasthuisberg gelukkig weer naar huis. Een getuige zag het ongeval zelf niet gebeuren, maar kon wel hulp bieden aan de slachtoffers. "Ik kwam van Langdorp en reed naar het kruispunt aan de Oostelijke Ring, waar ik zag hoe de jonge vrouw met het kindje in haar armen op de grond ging zitten en begon te roepen en te wenen. Toen pas zag ik haar fiets met het fietskarretje op de grond liggen. Ik ben onmiddellijk uitgestapt en naar haar toe gegaan. De jonge vrouw was met haar hoofd op de stoep gevallen en het kindje kreeg een beginnende buil."





Veel verontwaardiging

Na het ongevat zetten politie en parket meteen via de oproep naar getuigen en onderzoek van de camerabeelden van de stad de zoektocht naar de dader in. Die werd tot nu toe nog niet gevonden. Op sociale media zorgt het ongeval voor heel wat verontwaardiging, een gevoel dat ook bij de familie van de slachtoffers overheerst. "Ongelukken kunnen altijd gebeuren, maar het is alleen jammer dat men zijn verantwoordelijkheid niet meer neemt", klinkt het bij de familie nog. (VDT)