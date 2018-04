Cristal Monopole wordt 'De Haven' OUD-BEDRIJFSGEBOUW WORDT HOTSPOT VOOR BUURTBEWONERS GEERT MERTENS

23 april 2018

04u37 0 Aarschot De oude bedrijfsgebouwen van drankenproducent Cristal Monopole krijgen een tweede leven als 'De Haven'. Volgend weekend volgt de opening met een concert van de Aarschotse band Portland, winnaar van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel.

In 2015 trok het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de vergunning van Cristal Monopole in. Dat gebeurde uit hygiënische overwegingen. Er was een eenmalig incident waarbij een consument chloor in een flesje water aantrof. Sindsdien staan de gebouwen te verkommeren.





Site opruimen

"Dankzij de eigenares kunnen we nu een samenwerking op het getouw zetten", zegt initiatiefnemer Steve Moens van De Haven. "Wij zorgen ervoor dat de site opgeruimd wordt. In ruil mogen we van de ruimte gebruikmaken. Perfect, want de bedrijfsgebouwen liggen vlak aan het station én aan de Demer. Een ideale plaats voor onze zomerbar Kamp A, die we dit jaar hier willen organiseren. We gaan ook samenzitten met het buurtcomité om samen initiatieven op te zetten. Het is immers zonde dat zo'n groot gebouw niet gebruikt wordt."





Er kunnen concerten plaatsvinden in De Haven, maar dat is niet de hoofddoelstelling. "Er lopen momenteel ook gesprekken om er, op termijn, een buurderij op te richten waarbij lokale producenten in de hal hun producten te koop kunnen aanbieden", weet Moens. "Vergelijk het een beetje met Hal 5 in Leuven. Ook kunnen er boerenmarkten georganiseerd worden of kunnen lokale kunstenaars er samenkomen om aan een project te werken. Alle pistes liggen open."





Ook schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga (CD&V) is enthousiast. "Dit kan de start betekenen van een mooi verhaal", zegt hij. "Ook zaken als Parkour, waarbij jongeren van muur naar muur springen, kan op deze plek ingericht worden. Het moet een creatieve werkplek worden. Ook pop-upinitiatieven moeten er een plaats krijgen. We gaan dit project vanuit de stad mee ondersteunen."





Optreden Portland

De opening volgt volgende week zondag met een concert van de Aarschotse groep Portland in het kader van Lokale Helden. "Het is een grote eer voor ons en voor mij persoonlijk is het een thuismatch", zegt frontman Jente Pironet van de groep die dit jaar De Nieuwe Lichting van Studio Brussel won. "Ik kijk er enorm naar uit en ben heel benieuwd hoe het gaat klinken. We hopen in ieder geval op een vol huis."





'Havenarbeiders'

De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar helpende handen, 'havenarbeiders', om alle projecten vorm te geven. Voor meer info: havenaarschot.be