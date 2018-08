Crash bommenwerper onder aandacht tijdens Wolfsfeesten 22 augustus 2018

02u23 0

75 jaar geleden - op 17 augustus 1943 - stortte een Amerikaanse B-17 bommenwerper neer op de Heide, langs de Mosvenne in Wolfsdonk (Aarschot). Omdat het verhaal in de vergetelheid is geraakt, wordt het tijdens de komende Wolfsfeesten, op zaterdag 8 en zondag 9 september, onder de aandacht gebracht. Van het vliegtuig zijn ook oude foto's teruggevonden in oorlogsarchieven.





"Gelukkig had de bommenrichter, toen het vliegtuig in brand was geschoten, de bommen die op scherp stonden op niet-bewoond terrein gedropt", licht Renaat Van den Berckt toe. Hij groeide in de buurt op en deed research naar de crash. "Drie van de tien bemanningsleden werden dood aangetroffen. Vier van de zeven, die uit het vliegtuig sprongen, zijn door de Duitsers gevangen genomen."





Het verhaal verschijnt ook als een uitgave van 'Verhalen verbinden platteland'. (GMA)