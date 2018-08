Commerce Winkel geeft ondernemers duwtje in rug 11 augustus 2018

02u42 0 Aarschot Startende en gevestigde ondernemers kunnen vanaf 17 augustus terecht in de 'Commerce Winkel'. Financieel en fiscaal adviseur Francis Salaets beantwoordt er een maand lang hun meest prangende vragen.

"Er loopt heel wat jong ondernemend talent rond in Aarschot", aldus Salaets. "Ze weten niet altijd bij wie ze terechtkunnen met vragen over hun zaak. Met de pop-up geven we de lokale economie en ondernemers een duwtje in de rug."





Het pand in de Leuvensestraat wordt ingericht als koffiebar. Voor een euro krijg je een kop koffie en het nodige advies over fiscaliteit, subsidies, wetgeving, boekhouding of businessplan. Groen Aarschot steunt het initiatief. "In de pop-up kunnen we aftasten welke vragen er leven bij ondernemers. We willen Aarschot als winkelstad promoten voor onze kleine zelfstandigen. Verder zou er een vestigingspremie moeten komen. Het geld daarvoor kan uit de leegstandtaks komen", zegt raadslid Betty Kiesekoms.





Groen zal er zelf ook enkele activiteiten houden. Op 15 augustus worden plaatselijke kunstenaars uitgenodigd. Op 16 augustus wordt er een lezing gegeven over mantelzorg. Op 23 augustus zijn er streekproducten te koop. De pop-up zal open zijn van 17 augustus tot en met 19 september, op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Meer info vind je op de Facebookpagina. (VDWT)