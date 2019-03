Collega’s van Julie (Down the road) dragen steunkousen Tom Van de Weyer

22 maart 2019

Medewerkers van de stad Aarschot poseren met twee verschillende kousen en tonen zich solidair met hun collega Julie Slaets. Zij is één van de deelnemers in het tv-programma ‘Down the road’ . Hierin werd opgeroepen om tijdens Wereld Downsyndroomdag verschillende sokken te dragen, als steun voor mensen die anders zijn.

Julie studeerde af in De Bremberg in Diest, een school voor buitengewoon onderwijs. Ze droomde er al langer van om secretaresse te worden. Haar ouders vonden voor haar de baan als vrijwilligster bij de stad Aarschot. Intussen draait ze mee in het departement Technische Zaken. Met de actie #steunkousen tonen Julie’s collega’s dat ze bij het team hoort.