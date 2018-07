Cinema Canvas in De Haven 25 juli 2018

02u32 0 Aarschot Cinema Canvas strijkt deze week neer in De Haven, zoals de vroegere site van Cristal Monopole aan de Demerstraat sinds kort wordt genoemd. Drie films worden er uitgezonden. Ondertussen wordt ook alles klaargestoomd voor Kamp A, de zomerbar die vanaf vrijdag 10 augustus loopt.

"We gaan onder meer een tribune maken met zicht op de Demer, 's Hertogenmolens en de Onze-Lieve-Vrouwekerk", zegt organisator Steve Moens tussen de werken door. "We proberen hiervoor zoveel mogelijk materiaal dat we liggen hebben te gebruiken."





Films op groot scherm

Onder meer de toog werd gemaakt met lege bakken Cristal Monopole. Van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 juli worden drie films op groot scherm uitgezonden: The thin red line, Yol en Toni Erdmann. De deuren openen om 19 uur, de film start telkens om 20 uur. Er wordt ook een foodtruck voorzien. De toegangsprijs bedraagt vijf euro. Voor meer informatie over de programmatie kan je terecht op de website zomerbarkampa.be. (GMA)