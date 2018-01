Celstraf voor gravin die schilderijen verduisterde 02u25 2 Aarschot De 55-jarige gravin Sophie D.L.B. uit Tielt-Winge is veroordeeld tot een maand cel en 3.000 euro boete omdat ze twee gehuurde schilderijen achterhield.

De werken van Verkaemer waren het voorwerp van een huurcontract in 2014 tussen Artforum in Leuven en zwembadfabrikant LPW uit Aarschot, waar de gravin een functie als manager bekleedt. De twee werken hebben een waarde van respectievelijk 2.000 en 2.200 euro. Niettegenstaande verschillende aanmaningen om de schilderijen terug te geven, bleef het stil aan de kant van de gravin. Ze daagde niet op tijdens haar proces vorige maand maar verklaarde eerder wel dat ze niet wist wie de eigenaar was van de schilderijen of dat de schilderijen waren aangekocht door de Aarschotse zwembadbouwer. Aan die uitleg hechtte de rechter weinig geloof aangezien er ook geen bewijs kon voorgelegd worden.





Voor het verduisteren van de schilderijen betaalt de gravin nu de prijs met een boete van 3.000 euro en een maand cel. LPW, het bedrijf waarmee de huurovereenkomst gesloten werd, moet een boete van 12.000 euro ophoesten. De rechter legde ook een dwangsom op per dag dat de schilderijen niet terugkeren naar de rechtmatige eigenaar. Beide partijen hebben nog dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen. (KAR)