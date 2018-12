Celstraf na vernieling van vijf fruitbomen en dakpannen bij buren Stefan Van de Weyer

14 december 2018

14u38 0 Aarschot De strafrechter in Leuven veroordeelde een Rillaarse tot twee maanden cel en 400 euro boete omdat ze op 24 juni 2017 bij haar buren vijf fruitbomen en een partij dakpannen had vernield. Ze had met hen al even een twist. Nadat de vrederechter een vonnis hierover in haar nadeel uitsprak, zinde ze op wraak.

De zoon van de bewoonster merkte de gesneuvelde dakpannen op, deze waren een onderdeel van een stenen muurtje op hu oprit. Hij moest onmiddellijk denken aan wat zijn moeder hem die ochtend vertelde. Ze was immers wakker geschrokken door lawaai, alsof ze stenen potten stuk smeten. Ze was naar haar raam gesneld en zag de buurvrouw naar haar woning wandelen. Even later op de dag werden de vernielingen aan de fruitbomen ontdekt. Ze legden onmiddellijk de link met de buurvrouw, met haar lagen ze al even in de knoop over een landbouwperceel. De vrederechter had op 12 juni een vonnis daaromtrent in haar nadeel uitgesproken. De vrouw in kwestie ontkende alles, de rechter geloofde haar niet.

“De verklaring dat ze naar huis wandelde en niets hoorde, is ongeloofwaardig. Zeker gezien haar buurvrouw van het lawaai wakker schrok. Deze straat werd trouwens aangericht in een doodlopende straat en kan niet het werk zijn van vandalen op doortocht. Het gebeurde net na een uitspraak in het nadeel van beklaagde. Het is duidelijk dat ze een reden had om de eigendommen van haar buren te beschadigen”, merkte de rechter op in het vonnis.