CD&V-vrouwen willen Walk of Fame voor levende Aarschottenaren Tom Van de Weyer

28 februari 2019

21u08 8 Aarschot De vrouwen van CD&V Aarschot willen een Walk of Fame openen van verdienstelijke Aarschottenaren. “En graag met levende vrouwen erbij. Het kan niet dat je eerst dood moet zijn voor een straat naar je vernoemd wordt.”

“Wij steunen de oproep van Sofie Lemaire om meer straten te vernoemen naar vrouwen”, zegt fractieleider Nele Pelgrims. “Maar de wet bepaalt dat wie een straatnaam krijgt eerst dood en begraven moet zijn. We hebben juist nood aan levende legendes naar wie we kunnen opkijken.”

“We stellen voor om een heuse Walk of Fame op te zetten”, zegt Ansje Vicca, voorzitter van Vrouw & Maatschappij Aarschot. “Verdienstelijke Aarschottenaren en bekende mensen die verwant zijn met onze stad willen we vereeuwigen. En er mogen heel wat vrouwen bij zijn.”

“Deze Walk of Fame zou bijvoorbeeld kunnen komen op de Gaston Geenssite, of de trappen van de parking Demervallei naar de markt. Het Italiaanse woord voor trappen is trouwens Scala, een mooie verwijzing naar het meisjeskoor waar we fier op zijn.”

“Er kunnen evenveel mannen als vrouwen een plaats krijgen. Voor de dames denken we aan Greet Dekeyser, Brigitte Raskin, Axelle Wasiak, Els Beerten en onze eerste vrouwelijke burgemeester Gwendolyn Rutten. Voor de heren denken we onder meer aan de Kolackny-broers, Jos Pelgrims, Polly Rasin of Bart Schols.”

“We doen een oproep op onze Facebookpagina om creatieve ideeën in te sturen. We zijn benieuwd naar de suggesties van de inwoners”, zegt Rozane De Cock, voorzitster van CD&V Aarschot.

Om hun actie onder de aandacht van het bestuur te brengen, bezorgden de dames een fleurige lentekrans aan burgemeester Rutten. “Meisjes worden vaak vernoemd naar bloemen en we hopen dat onze straten ook meer vernoemd worden naar al die straffe meisjes en vrouwen.”