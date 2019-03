CD&V pleit voor invoering zorgparkeren Tom Van de Weyer

14 maart 2019

17u17 0 Aarschot CD&V Aarschot pleit in de gemeenteraad van donderdag voor de invoering van de zorgparkeersticker. Bewoners kunnen zulke sticker op hun garagepoort kleven en geven zo aan dat een erkend hulpverlener op die plaats kort mag parkeren tijdens het werkbezoek aan een patiënt. “Dit bespaart zorgverleners kostbare tijd”, zegt Nele Pelgrims, fractievoorzitter van CD&V.

“Snel een parkeerplaats vinden in de binnenstad is niet altijd makkelijk. Een eenvoudig middel als de sticker bespaart zorgverleners heel wat stress en kopzorgen”, aldus Pelgrims. “Een erkende verpleger, arts of therapeut legt de zorgkaart op het dashboard of kleeft een zorgsticker op de autoruit. Hierop staat zijn of haar mobiele nummer. Naast de ‘kiss & ride’-zones willen we ‘plak & zorg’ in het parkeerbeleid zien. We vragen het stadsbestuur om met de dienst Mobiliteit voorbereidingen te treffen om het zorgparkeren op te nemen in het reglement.”