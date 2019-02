CC Het Gasthuis organiseert zevende Boze Wolf Festival Tom Van de Weyer

07 februari 2019

16u27 2 Aarschot CC Het Gasthuis organiseert voor de zevende keer het Boze Wolf Festival van 5 tot en met 19 maart. Het figurentheater ontvangt gezelschappen bij België, Bulgarije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het Aarschotse gezelschap Tal en Thee speelt een thuismatch met ‘De Roofkes’, een sprookje over twee broers.

“Figurentheater is meer dan poppenkast. Verhalen worden op allerlei visuele manieren uitgebeeld, zoals mime, schaduwspel en projecties met maquettes”, zegt Maaike Vanderhaegen, artistiek leider van CC Het Gasthuis. “Omdat de beeldtaal van figurentheater zo toegankelijk is, is Boze Wolf geschikt om bij de jeugd interesse op te wekken voor kunst en cultuur. We gaan dan ook langs in scholen en houden een kunstwedstrijd. We hebben meer dan 30 voorstellingen en die zijn overigens niet enkel voor kinderen, maar voor alle leeftijden. Naast de voorstellingen zijn er workshops, randanimatie en een poppenparcours door de stad.”

Het Boze Wolf Festival bezoekt ook CC Den Amer (Diest), GC Den Egger (Scherpenheuvel) en CC Krusiboog (Tienen). Het volledige programma vind je op www.bozewolffestival.be.