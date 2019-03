Carnavalweekend dit jaar geheel gratis Schepenen doen vrijdag verkleed mee Tom Van de Weyer

16u28 0 Aarschot De Gilde van de Kasseistampers stelt het driedaagse carnavalweekend voor van vrijdag 29 tot en met zondag 31 maart. “Dit is de 55ste jaargang en alle activiteiten zijn gratis voor iedereen”, zegt voorzitter Marcel Laeveren. “Het schepencollege is vrijdag verkleed aanwezig.”

Vrijdag om 18.30 uur worden de dolle dagen plechtig ingezet in de luxe tent op de Grote Markt. Dan staat burgemeester Gwendolyn Rutten haar sjerp af aan Stadsprinses Sarina. Daarna volgt een receptie. Het verkleed bal begint om 20 uur. Om 23 uur is er een gastoptreden van Sammy Baker. Zaterdag is het kindernamiddag in de tent vanaf 14 uur met het verkleed bal. Onder de verklede kinderen wordt een jaarabonnement voor Plopsaland verloot.

zaterdagavond gaan 57 groepen mee in de lichtstoet, die wordt voorafgegaan door de reclamestoet om 19 uur. Zes Aarschotse groepen doen mee en ook vijf delegaties uit de omgeving van Düren en Keulen. “Er wordt geen confetti gegooid en bij ons is politieke satire uit den boze, om geen mensen tegen elkaar op te zetten. Het moet een feest zijn voor iedereen”, zegt Laeveren. Zondag tenslotte is er de dansnamiddag vanaf 14 uur met de live band 3 of Us. “Dit jaar is het de 55ste editie, een veelvoud van 11. Het volledig weekend is gratis.”

Laeveren benadrukt de goede verstandhouding tussen de Gilde en het nieuwe stadsbestuur. “Vrijdag om 19 uur is het voltallige schepencollege aanwezig bij de openingsreceptie èn de schepenen zullen verkleed zijn.”

“Onze wens was al een tijdje om een heuse schepen van Carnaval te krijgen. Geert Schellens (sp.a) is onlangs benoemd in deze functie. Aarschot is de derde gemeente in Vlaanderen die een schepen voor carnaval aanwijst, na Aalst en Blankenberge.”

“Ons carnaval en zeker de lichtstoet zijn haast beroemder in het buitenland dan hier bij ons”, zegt Rutten. “Schellens zal niet enkel het carnaval zelf coördineren, maar ook de flankerende activiteiten door het jaar heen, zoals eetdagen.”

In 2013 werd de carnavalstoet voor het eerste als een lichtstoet op zaterdagavond ingericht, wat de lokale handelaars tevreden stelde. “Zo zijn de winkels de hele zaterdag open blijft het volk in de straten aanwezig voor de stoet”, zegt Laeveren.

“Het was toenmalig schepen Steven Omblets die op het idee kwam om de machtsoverdracht niet in het stadhuis te doen, maar op de Grote Markt. Dit bleek een gouden zet, want zo worden de middenstanders en bevolking nauwer betrokken. Het carnaval is één van de middelen om mensen naar het centrum van Aarschot te lokken.”