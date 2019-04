Café ‘t Schuurke is vernieuwd en opent vrijdag 5 april Tom Van de Weyer

03 april 2019

16u59 3

Café ’t Schuurke in Langdorp heropent na twee jaar opnieuw de deuren, nu vrijdag om 20 uur. “Voordien was dit ’t Stenen Schuurke. De uitbaters zijn met pensioen gegaan”, zegt de nieuwe cafébaas Danny Michiels. Na 42 jaar had Michiels genoeg van zijn werk in de bouwsector en zocht een andere uitdaging. “Dit café bestaat sinds 1936 en ik wilde het niet laten verloren gaan. Met hulp van collega’s en mijn vriendin heb ik het helemaal opnieuw ingericht met een andere toog. Het café is bijna dubbel zo groot geworden in oppervlakte. Enkel de oude degelijke vloer is blijven liggen. Achteraan is nu ook een terras en een luifel voor de rokers. Naast de gekende merken schenken we een aantal lokale bieren zoals Wolf en Braus uit Langdorp en Stanneman uit Herselt.” ‘t Schuurke in de Vleminkstraat 49 zal dagelijks open zijn vanaf 10 uur, behalve op donderdag.