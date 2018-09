Café Den Ouden Tijd heeft hart voor olifanten 03 september 2018

In café Den Ouden Tijd werd afgelopen zaterdag een 'cheque voor olifanten' afgegeven aan Benny Van Dyck, de olifantenverzorger van Planckendael. De 'olifantenvrienden van Den Ouden Tijd' willen stamgast Benny en Planckendael zo een hart onder de riem steken, én een financieel duwtje geven. Onlangs verloor de dierentuin drie olifanten in een maand tijd. "Na het overlijden van Qyio als gevolg van olifantenherpes werd in het CC in Aarschot een benefietavond georganiseerd om verder onderzoek naar dit soort herpes te stimuleren", aldus Stef. "Op deze veiling heb ik een tekening 'Steun de Slurven' van lokaal kunstenaar Wim Tattoo gekocht. Dat hangt vandaag in het café. Omdat we nog iets extra wilden doen, zijn we met een inzamelactie gestart. Iedereen, die dat wilde, kon vijf euro in de spaarpot steken en zijn of haar naam in het 'olifantenboek' schrijven." En heel wat mensen steunden dit initiatief, wat een mooi bedrag van 400 euro opleverde. "Ik vind het geweldig om zoveel steun te krijgen voor een project dat me nauw aan het hart ligt", reageert Benny. "Wij, de verzorgers, proberen op allerlei manieren fondsen te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar het dodelijke herpesvirus bij olifanten. Eén onderzoeker met bijhorende studie en labomateriaal aan de slag krijgen, kost al snel 71.000 euro. Deze centen zijn dus zeer welkom."





(VDT)