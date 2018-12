Cadeaubon gaat digitaal Kristien Bollen

20 december 2018

De stad Aarschot steekt haar cadeaubonnen in een nieuw, digitaal jasje. Je kan er nog altijd mee terecht bij je favoriete Aarschotse handelaars, maar de kaarten hebben voortaan een nieuwe look. De toekomstmogelijkheden met een digitale bon zijn erg uitgebreid. De bon is makkelijker in gebruik, past perfect in je portefeuille en ziet er nog eens knap uit ook. Ook voor handelaars is het digitale systeem veel makkelijker, omdat de afhandeling veel sneller verloopt dan voorheen.

Extra mogelijkheden

“Door nu al gebruik te maken van een digitale versie, kunnen we in de toekomst extra mogelijkheden voorzien. Via spaaracties of allerlei andere acties van de stad en de lokale handelaars kunnen onze bezoekers waardebonnen verdienen. De avant-première was trouwens voor de lopers die dit jaar deelnamen aan acht of meer joggings van het Aarschots joggingcriterium. Maar liefst 130 atleten kregen een bon van 15 euro”, stelt schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga.

De digitale cadeaubon is nog steeds verkrijgbaar aan het onthaal van het stadhuis. Nieuw is dat je hem nu ook kan kopen aan een gloednieuwe cadeaubonautomaat naast het stadhuis of via de webshop op www.gift2give.be. Wie een cadeaubon wilt kopen, kan dat vanaf nu op elk moment van de dag. De digitale cadeaubon is verkrijgbaar in 5, 10 en 25 euro en is 1 jaar geldig. Je ontvangt de bon bovendien in een mooie verpakking, zodat je er iemand meteen blij mee kan maken. Bovendien consumeer je bij jouw favoriete lokale handelaar. Een extra troef onder de kerstboom of als eindejaarscadeau”, zegt Mattias Paglialunga. De Aarschotse cadeaubon is geldig bij de deelnemende handels- en horecazaken. Een lijst kan je vinden op www.aarschot.be.