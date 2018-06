Buskerfestival en nieuw fietsevent tijdens 'Zomer van Aarschot' 14 juni 2018

02u33 0 Aarschot Aarschot is klaar voor de zomer. Gisteren werd de 'Zomer van Aarschot' voorgesteld, de traditionele bundeling van de activiteiten tijdens de zomerperiode.

Voor de Fietseling Hageland-Zuiderkempen, die niet meer volgens de oude formule plaatsvindt, werd een alternatief uitgedokterd door de sportdienst onder de noemer 'Aarschot Fietst'. Daarnaast vindt er ook voor het eerst een Buskerfestival plaats. Een wat? Dat is een festival met allemaal straatmuzikanten.





"Voor veel activiteiten fungeerde de stad eerst als startmotor, met het aanbrengen van de nodige subsidies", zegt schepen van Evenementen Steven Omblets (CD&V). "Daarna zijn we een hulpmotor geworden en zorgen we voor andere ondersteuning. Het is weer een heel gevarieerd programma geworden met talloze gratis activiteiten. Daardoor is het gebeuren heel toegankelijk voor iedereen."





Van 6 tot 8 juli vinden de Fundays plaats met een tribute night en schlagernamiddag met onder meer Christoff. Op 27 juli is het tijd voor Apérotime met hippe foodtrucks en drankjes.





De lichtekes

Een zelfde scenario tijdens het Hap Foodtruckfestival van 3 tot 5 augustus. Aarschot Zingt is er op 10 augustus en dan opent ook Zomerbar Kamp A. 12 augustus is het Aarschot Fietst en 'de lichtekes' op 15 augustus vormen het traditionele hoogtepunt. Op 9 september vindt het Buskerfestival plaats en op 16 september wordt de zomer afgesloten met een zeepkistenrace op de Grote Markt. (GMA)