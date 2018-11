Burlesque fitness exclusief bij Vocladance Geert Mertens

07 november 2018

18u23 0 Aarschot Davina, bekend van de vroegere Pin-upclub op de Nederlandse televisie, start met Burlesque fitness in Rillaar. “Exclusief en voor het eerst in Rillaar”, zegt ze. Op vrijdag 9 november vindt het startmoment plaats.

“Wat we doen is niet vulgair of pornografisch”, zegt Davina. “Het is ook niet de bedoeling om ons uit te kleden. We werken met pluimenboa’s, hoeden en waaiers. We willen vrouwen, ook met een maatje meer, zich aantrekkelijk laten voelen. Wat we doen, is vergelijkbaar met fitness of een body work-out.”

Dat gebeurt allemaal op girl power music. Naast Burlesque fitness is er ook burlesque voor dames 40 +. Voor de fitness kan je er terecht om 19.30 uur. Voor de burlesque dames 40+ een uurtje later. Voor meer info: www.vocladance.be of www.davina.be. Het danscenter is gelegen langs de Diestsesteenweg in Rillaar.