Burenruzie kost zestiger zes maanden cel 26 januari 2018

Voor een uit de hand gelopen burenruzie hebben een 63-jarige vader en zijn 37-jarige dochter uit Aarschot respectievelijk zes maanden cel en 18 maanden voorwaardelijk gekregen.





Hubert V. en zijn dochter Sylvia raakten in de lente vorig jaar slaags met het naburig koppel na een akkefietje over een verkeerd geparkeerde wagen. Toen V. zag dat de buurvrouw alles aan het filmen was, kookte haar potje helemaal over. Ze liep tot aan de voordeur en gaf de buurvrouw een trap om de gsm te bemachtigen. Nadien keilde ze het toestel over de haag. De buurvrouw hield er een groot hematoom aan over en was 12 dagen volledig arbeidsongeschikt. Ook tussen de mannen kwam het tot een handgemeen, waarbij de buurman het onderspit moest delven. De politie moest de zestiger tegenhouden om zijn buurman niet aan te vallen. Die laatste liep wel krabwonden op. Vader Hubert werd ook nog veroordeeld voor het bedreigen van een receptioniste in Gasthuisberg en de dochter van de huurbaas. Hij kreeg in totaal zes maanden effectief. Hij werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor gewelddelicten. De dochter kreeg een probatiestraf gedurende 18 maanden als ze een cursus agressiebeheersing volgt. Beiden kregen ook nog een geldboete. (KAR)