Buiten spelen is ook af en toe afkoelen 19 april 2018

02u33 0

Meer dan 700 kinderen tekenden present op de buitenspeeldag XL in Aarschot. Dat is het hoogste aantal deelnemers ooit. "Dat kwam natuurlijk ook dankzij het mooie weer", weet schepen van Jeugd Mattias Paglialunga (CD&V). "Ik ben vooral blij dat er ook veel kinderen naar het Meetshovenbos afzakten, een 200-tal. Dat waren er vorig jaar bijlange niet zoveel." In totaal konden kinderen in Aarschot op vier plaatsen buiten spelen. Eén van de trekpleisters was de death ride van de Orleanstoren. "Neen, ik heb me er zelf niet aan gewaagd omdat het te druk was", lacht de schepen.





(GMA)