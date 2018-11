Bruggetje krijgt anti-sliplaag Geert Mertens

17 november 2018

Net voor de eerste winterprik van het najaar werd er een antisliplaag aangelegd op het bruggetje van de parking Demervallei naar de Grote Markt. Die laag moet voorkomen dat er mensen uitschuiven in de koude maanden.

Dat is niets te vroeg. Het bruggetje staat bekend om zijn ‘accidenten’. Het wegdek was steeds spekglad bij ijzel. Talloze mensen schoven er al uit. Dat is nu verleden tijd. Een extra toplaag zorgt ervoor dat het bruggetje steeds begaanbaar is. De arbeiders van de Technische Dienst brachten de laag antisliplaag aan.

“Op die manier zorgen we voor de veiligheid van de bezoekers”, aldus huidig schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld). Het bruggetje is de belangrijkste doorsteek voor de voetgangers van het centrum van de stad naar de parking.