Brug over Demer nacht afgesloten Geert Mertens

27 maart 2019

De brug over de Demer op de Oostelijke Ring, richting Diestsesteenweg, wordt van vrijdag op zaterdag afgesloten voor alle verkeer gedurende één nacht. Ook in de nacht van zaterdag op zondag kan er ernstige hinder zijn. Tussen eind maart en september 2019 voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) noodzakelijke onderhoudswerken uit.

Tijdens de werken kan het verkeer vertraagd over versmalde rijstroken rijden. In functie van de veiligheid en om de aannemer voldoende ruimte te bieden, stelt de stad ook parkeerverbod in ter hoogte van de brug. Parking Centrum in de Demervallei blijft gedurende de volledige periode van de werken goed bereikbaar.

In overleg met de politie vindt de stad het noodzakelijk om, ter hoogte van de brug, een parkeerverbod in te stellen zolang AWV er onderhoudswerken uitvoert. Ze wil voldoende ruimte voorzien om in geval van nood de hulpdiensten door te laten wanneer de versmalde rijstroken bijvoorbeeld bij een ongeval versperd zijn. Daarnaast heeft ook de aannemer deze ruimte nodig om de werken veilig en efficiënt te kunnen uitvoeren.

“Bij grote evenementen zoals de carnavalstoet, de Sint-Rochusverlichting en het vuurwerk wordt vaak op de stroken ter hoogte van de brug geparkeerd waar nu tot september parkeerverbod geldt”, klinkt het. “Gelukkig zijn er voldoende alternatieve gratis parkeermogelijkheden. Denk maar aan parking Centrum, de parking achter het Sociaal Huis, de parkeerruimtes in de buurt van Sport- en Speelpleinen Bekaf, de parking in de August Reyerslaan, de stationsparkings tussen 19 en 7 uur en op zaterdagen, zon- en feestdagen…”