Brug aan oostelijke ring twee nachten gesloten voor werken VDWT

21 maart 2019

20u37 0 Aarschot De brug over de Demer (R25/N10) zal eind maart 2 nachten gesloten zijn voor onderhoudswerken. Ze wordt vernieuwd tussen april en september. In die periode zal er sterk vertraagd verkeer zijn in beide richtingen langs versmalde rijstroken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt in een aantal fases aan de brug over de Demer van de oostelijke ring op de R25/N10. De brug word gestript: ze krijgt een nieuwe koker aan de kant van het jaagpad en een nieuwe waterdichting. De rijweg en fietspaden worden vervangen.

De werken starten in de nacht van vrijdag 29 maart op zaterdag 30 maart, tot zes uur ’s ochtends. Dan is de brug volledig afgesloten. Ook van zondag 31 maart (20 uur) tot en met maandag 1 april wordt de brug afgesloten. Om veiligheidsredenen wordt ook het jaagpad gesloten. Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de houten fietsbrug en via de parking van het zwembad.

Omleidingen vanuit Rillaar naar E314 via de Diestsesteenweg N10 – Schransstraat N258 en op-en afrittencomplex 23 Tielt-Winge.

Omleidingen vanuit Aarschot naar E314 via Oostelijke ring R25 – Steenweg op Sint-Joris-Winge N223 en op-en afrittencomplex 22 Aarschot.