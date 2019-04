Bruce lanceert derde album De band bestaat ondertussen al een kwarteeuw Geert Mertens

11 april 2019

De garagepunkers van Bruce lanceren hun derde album in hun 25-jarig bestaan. Vrijdag stellen ze hun nieuwe worp ‘Captain, we’ve lost Bruce’ voor in De Haven, de vroegere gebouwen van Cristal Monopole, in Aarschot. Ook de grondleggers van de Hageland Hardcore, Capital Scum uit Scherpenheuvel, en Faroutski treden op. De toegangsprijs bedraagt 5 euro

Bruce is productiever dan ooit. Slechts twee jaar na hun vorige plaat ‘My latest popstar crush’ komt deze nieuwe uit. Hun eerste album, ‘The Vaticano Trail’, dateert van 1997.

Hoe Bruce aan zijn naam komt? Ooit noemde de band The Leftovers. Ze deden mee aan Humo’s Rock Rally en Frank Vander linden van De Mens merkte op dat gitarist Wim op Bruce Springsteen leek. Toen hun toenmalige zanger de band verliet én de gitarist voortaan de zang voor zijn rekening nam, was de naam vlug gevonden. Als eerste wapenfeit stonden ze op de cd ‘Zwart-Wit Bewogen’ die door de Aarschotse jeugdraad werd gelanceerd in 1993.

Afgelopen jaar speelde Bruce ook op het Sjockfestival in Gierle. Voor de hoes van het nieuwe album tekende Peter ‘Pies’ Laeremans van Capital Scum. De eerste groep start vrijdag 12 april om klokslag 20 uur.