Bromfietsster gewond Kristien Bollen

08 maart 2019

16u32 0

Op de Pastoor Dergentlaan, ter hoogte van de Amerstraat, is donderdagnamiddag rond 16.35 uur een bromfietser ten val gekomen. Het 15-jarig meisje, M.S. uit Rotselaar, had met haar pedaal van haar bromfiets de hoge stoeprand geraakt. De bromfietsster bezeerde zich aan haar rechterbeen en werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling van het U.Z. Gasthuisberg in Leuven.