Broers Noppen krijgen ereburgerschap 18 juni 2018

02u34 0 Aarschot De broers Carl (postuum) en Johan Noppen hebben zondag het ereburgerschap van de stad Aarschot gekregen. Tijdens een academische zitting in CC Het Gasthuis werden ze geëerd voor de vele culturele initiatieven die ze uit de grond stampten.

Carl Noppen stichtte in 1979 het Aleydistheater en was ook de drijfveer achter grote evocaties waar honderden inwoners in meespeelden. Hij overleed in september van vorig jaar op 65-jarige leeftijd en kreeg de titel dan ook postuum. "Hij zou vandaag net als ik reageren: blij, maar een beetje onwennig bij zoveel aandacht", zegt broer Johan (61). "Ik vind deze erkenning vooral voor hem heel mooi. Zelf heb ik nooit naar eer gestreefd."





Nacht der poëten

Johan Noppen vergaarde zelf dan weer bekendheid als dichter. Hij organiseerde onder andere Leuven Literair en de legendarische 'Nacht der Poëten'. Zijn café De Oude Tijd werd ook de alternatieve cultuurtempel van de stad Aarschot. "Wij hadden het geluk dat onze ouders, die een bakkerij hadden, ons elke zondagnamiddag meenamen naar musea en voorstellingen", vertelt Johan. "We hebben cultuur met de paplepel binnengekregen en zijn er al erg jong mee aan de slag gegaan."





(VDWT)