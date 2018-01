Brandweer overspoeld met oproepen 19 januari 2018

Een zeer drukke dag voor brandweerlui in de regio, al bleek het voor de post Landen vrij rustig met een tiental oproepen. In Scherpenheuvel kreeg men er een 30-tal, brandweer Tienen een 50-tal, Diest een 60-tal en in Aarschot had men werkelijk de handen vol met maar liefst 150 oproepen. De meeste oproepen waren voor omgewaaide bomen, weggewaaide daken en dakpannen. Nergens raakte er iemand gewond. In Aarschot kwam een deel van de boom aan het voetgangersbrugje over het Damiaaninstituut op de Elisabethlaan terecht. Men liet meteen de oversteek aan het brugje afsluiten voor voetgangers omdat er nog takken dreigden te vallen. In de Kasteelstraat in Tienen kwam een denneboom tegen de gevel van een woning terecht. Ook in de Kerkstraat in Begijnendijk kwam een grote boom over de rijweg terecht. Gemeentearbeiders konden die snel ruimen zodat verkeer weer door kon. Op de camping De Roygaerden aan de Betekomsesteenweg kwam door de hevige windstoten een boom op een chalet terecht. De 88-jarige alleenstaande bewoonster raakte vast te zitten in haar woning. Brandweer en zelfs een mug-team snelden ter plaatse om de bewoonster te redden. De brandweerlui konden de bejaarde dame gelukkig vrij snel uit haar hachelijke positie bevrijden en als bij wonder bleek de dame zelfs helemaal niet gewond. In Scherpenheuvel-Zichem kwam aan de Noordervest het plat dak van een leegstaand appartement naar beneden, recht op een aantal parkeerplaatsen.... waar net geen enkele wagen stond. In Messelbroek en Schoonderbuken vlogen enkele dakpannen van schoolgebouwen; ook zonder echt nare gevolgen en in de voormalige Techno, wat nu een werf in aanbouw is, gingen enkele ramen vliegen. Uit voorzorg werden de andere ramen eruit gehaald. Ook op een werf in de Attenhovenstraat in Landen kwam een stuk van een puntgevel van een woning in aanbouw naar beneden. Gemeentearbeiders plaatsen hekken rond de werf. (KBG)