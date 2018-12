Brandweer moet uitrukken voor gaslekje Kristien Bollen

04 december 2018

16u00 0

Bewoners van een huis in de Kapittelstraat in Aarschot merkten deze ochtend rond 8.45 uur een gasgeur op in de woning en sloeg alarm. Brandweerlui konden snel achterhalen dat het om een klein lek ging ter hoogte van de meterinstallatie in de garage en sloot uit veiligheidsreden de gastoevoer af. De Nutsmaatschappij Eandis kwam even later ter plaatse om de gasleiding te herstellen.