Brand vernielt garage en twee auto's 27 maart 2018

03u37 0 Aarschot Aan de Gijmelsesteenweg in Aarschot is gisteravond omstreeks 20.45 uur brand uitgebroken in de garage van een woning. Twee wagens gingen verloren, gewonden vielen er gelukkig niet.

Bij aankomst van de brandweer bleek het vuur al hevig te woeden in de garage, aanpalend aan de woning. De hulpdiensten gingen meteen aan de slag om te verhinderen dat de vlammen ook het huis zelf zouden bereiken. De garage zelf bleek niet meer te redden. Ook de twee wagens van het gezin van vier werden totaal vernield. De bewoners zelf bleven gelukkig ongedeerd en werden tijdelijk opgevangen door de buren.





De woning zelf bleef dan wel gespaard van de vlammen, maar liep heel wat rookschade op. Na de bluswerken moest er dan ook nog stevig geventileerd worden. Door de brand viel ook de stroomvoorziening in de buurt tijdelijk uit, waarop ploegen van de nutsmaatschappijen ter plaatse kwamen om alles te herstellen. Om de bluswerken in goede banen te kunnen leiden, moest de Gijmelsesteenweg afgesloten worden voor het verkeer. De lokale politie voerde een omleiding in. Hoe de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht. (KBG)