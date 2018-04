Brand in café De Oude Tijd 09 april 2018

02u38 0 Aarschot In café De Oude Tijd aan de Leuvensestraat op de Bonewijk is gisterenochtend brand uitgebroken.

Brandweerlui waren snel ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle. Het café liep wel rook- en waterschade op en blijft hierdoor een tijdje gesloten. Zaakvoerder Bart Verbruggen kreeg om 3.30 uur het onrustwekkend telefoontje. "Ik ging meteen kijken", zegt hij. "De brandweer had al een raam ingeslagen om binnen te kunnen dringen. Gelukkig was er niemand meer in de zaak aanwezig: de laatste klant was om 2.45 uur vertrokken."





Onder toog ontstaan

Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. Het vuur zou wel onder de toog ontstaan zijn. "Die heeft, net als het plafond boven de toog, aanzienlijke schade opgelopen. Mogelijk is een technisch defect of kortsluiting de oorzaak. Dit is een streep door onze rekening, er zijn toch wel wat herstellingswerken nodig eer de zaak weer open kan. Hopelijk kunnen we binnen een maand weer van start gaan."





(KBG)