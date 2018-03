Bouwmateriaal en fietsen gestolen 29 maart 2018

Aan Het Hazepad in Aarschot stelde men maandagvoormiddag rond 10.20 uur vast dat dieven in een loods, die niet slotvast was, ingebroken hadden. De dieven gingen aan de haal met bouwmateriaal en fietsen. De politie die in kennis werd gesteld, opende een onderzoek naar de daders. (KBG)