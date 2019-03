Boom komt in elektriciteitsleidingen terecht Kristien Bollen

08 maart 2019

In de Bossestraat in Aarschot kwam door de hevige wind gisterenvoormiddag rond 10.30 uur een boom terecht in de elektriciteitsleidingen. Brandweerlui kwamen ter plaatse om de boom, die dreigde de kabels los te rukken, te verzagen. De straat werd hierdoor een tijdje afgesloten, verdere problemen bleven gelukkig achterwege.