Boom hindert zicht aan station 23 augustus 2018

02u24 0 Aarschot De zichtbaarheid voor automobilisten die vanuit het Statieplein richting station en Leuvensesteenweg willen rijden laat te wensen over. Een boom hindert er namelijk het het zicht. "Als er niets aan gedaan wordt, gaan er nog ongevallen gebeuren", klinkt het.

Buurtbewoner Jonathan Van Cauwenbergh kaartte de situatie aan op een forum en krijgt heel wat bijval. De algemene teneur is dat de boom weg moet.





"Als je tot aan de stopstreep rijdt, kan je onmogelijk zien wat er vanuit de richting van het centrum komt", zegt de bewoner. "Je moet al een flink stuk op het zebrapad rijden, wat het dan weer gevaarlijk maakt voor de voetgangers. Bovendien wordt er vaak ook sneller gereden dan toegelaten, wat het nog onveiliger maakt."





De boom hoeft voor de bewoner niet weg. "Als hij nog iets beter gesnoeid wordt, zodat de zichtbaarheid verbetert, ben ik al tevreden", voegt hij eraan toe. "Er moet in ieder geval iets gebeuren voor er een ongeval gebeurt. Neen, ik heb hier tot nu toe nog geen ongeval gehad maar vaak kom ik situaties tegen waarvan ik denk: oei, dat was nipt."





De boom staat er al jaren maar het probleem wordt nu toch nijpender. Elk jaar wordt hij groter en vermindert de zichtbaarheid.





Navraag bij het stadsbestuur leert dat het dossier momenteel bekeken wordt. Zo wordt er onder meer advies ingewonnen bij de politie om een juiste oordeel te kunnen vellen. "Wat het precies zal worden: snoeien, boom weg of verplaatsen is op dit moment nog niet geweten", klinkt het. (GMA)