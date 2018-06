Bob Verstraete stopt na verkiezingen met politiek 11 juni 2018

02u42 0 Aarschot Opnieuw verlaat een politiek zwaargewicht, na de gemeenteraadsverkiezingen, de Aarschotse politiek. Huidig schepen van Financiën Bob Verstraete is niet meer terug te vinden op de lijst van Open Vld.

"Dat klopt", zegt hij. "Na 42 jaar heb ik beslist om met politiek te stoppen. Het wordt tijd dat ik de weg vrijmaak voor jongeren. Al zal ik, als peter, de lijst wel blijven steunen."





Campagne blijven voeren

De man was vier legislaturen schepen van de stad. Hij startte zijn carrière onder burgemeester Jos Daems. Toch zal Verstraete in de toekomst campagne blijven voeren. Zijn partner en collega-schepen Christel Verlinden staat immers wel nog op de lijst. "Ik zal nu voor haar én de andere kandidaten mee campagne kunnen voeren."





Het is al de tweede grote naam op zeven dagen tijd met 'politiek pensioen' gaat. Vorige week kondigde Frans Deboes ook al zijn afscheid aan.





(GMA)